Втеча з Пальміри: "орли" Путіна і Асада залишили справну техніку, в тому числі "модні" БПМ-97 (відео)

Відео з поля бою було опубліковано в мережі.

Урядові війська Сирії залишили справну бронетехніку в боях за східну частину міста, серед яких танки, БТР та "Урали".

Також на записі можна помітити нові російські БПМ-97 "Выстрел".

Довідка. БПМ-97 "Выстрел", - російський універсальний легкоброньований бронеавтомобіль. Можливе застосування у варіантах штабного, патрульного, санітарного, прикордонного або розвідувального автомобіля.

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Раніше в мережі з'явилося фото, на якому зображено перевезення цих самих БМП на ВДК «Николай Фильченков», що приймає безпосередню участь у війні в Сирії.

Як повідомлялося, днями бойовики «Ісламського держави» знову увійшли в стародавнє сирійське місто Пальміра. Пальміра була звільнена в кінці березня сирійськими збройними силами. ІДІЛ утримувала Пальміру протягом 10 місяців, зруйнувавши численні пам'ятники старовини.

Зокрема, джихадисти знищили Тріумфальну арку епохи Стародавнього Риму, три колони і численні статуї.

Крім того, вони підірвали храм, який вважався одним з найбільш значущих пам'яток пізньої античності. Відступаючи з Пальміри, бойовики замінували дороги. Пальміра - пам'ятник Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. До початку конфлікту в Сирії місто щорічно відвідували понад 150 тис. туристів.