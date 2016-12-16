Теракт у Дамаску вчинила дівчинка у поясі смертника - ЗМІ

Сьогодні ввечері в районі Аль-Мідан у сирійській столиці дитина у замінованому поясі здійснила теракт. Про це повідомляють РІА Новости з посиланням на джерела у головному управлінні поліції міста, в результаті вибуху постраждали люди.

"Смертником у теракті в Мідані була дитина, на яку був одягнений пояс з вибухівкою. За попередніми даними, загиблих немає, але є тяжко поранені", - розповів співрозмовник.

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Жодне з діючих на території Сирії радикальних угруповань поки не взяло на себе відповідальність за теракт.

Раніше у головному управлінні поліції міста повідомили, що, щонайменше, троє людей загинули і не менше п'ятьох дістали поранення унаслідок вибуху, що прогримів у п'ятницю ввечері в районі Аль-Мідан.

"За первинними даними, жертвами цієї атаки стали троє поліцейських, ще п'ятеро постраждали", – розповіли раніше правоохоронці.

Як повідомило джерело в поліції зарубіжним ЗМІ, вибух вчинила дівчинка, яку спочатку бачили поруч з дільницею. Офіцеру, який підійшов до неї, дівчинка сказала, що загубилася, а потім попросила дозволу відвідати туалетну кімнату. Після того, як вона туди увійшла, прогримів вибух.

Нагадаємо, сьогодні у столиці Сирії в поліцейській дільниці в районі Мідан стався вибух. Одразу було лише припущення, що теракт могла зробити дитина з замінованим поясом смертника.

В поліцейській дільниці цього району дійсно стався вибух, є інформація про кількох постраждалих.