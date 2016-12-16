У Британії в’язні влаштували бунт через відсутність спортзалу та телевізора – ЗМІ

У Великобританії в’язні влаштували бунт у в’язниці Бергінгема через відсутність телевізора та спортзалу. Про це пише DailyMail.

Видання повідомляє, що близько 600 осіб почали бунтувати в третій за розмірами британські тюрмі. Через бунт у будівлі вʼязниці спалахнула пожежа.

Очевидці повідомляють, що безлад розпочався у зв’язку з тим, що в увʼязнених не було телевізора і вони не мали доступу до тренажерного залу. Деякі кажуть, що бунт розпочався через відсутність медикаментів.

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Співрозмовник видання зазначив, що ув'язнені просто взяли під контроль тренажерну залу і намагаються захопити медичний корпус.

Тим часом протягом дня вʼязні, які розпочали бунт, розміщують у Twitter фото, що свідчать про контроль над кількома секторами вʼязниці.

Пізніше стало відомо, що під вечір ситуація стабілізувалась.