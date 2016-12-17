Генсек ООН Пан Гі Мун назвав ситуацію в Алеппо пеклом

Про це повідомляє Центр новин ООН.

Він з гіркотою зазначив, що бійня в Сирії залишається «зяючої раною на совісті людства», а Алеппо став «синонімом пекла».

Він нагадав, що в ході розпочатої евакуації місто змогли залишити тисячі людей, включаючи понад 190 хворих і поранених. Їх доставили в лікарні в Ідлібі, в околицях західного Алеппо і перевезли в Туреччину.

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Однак через відновлення вогню сирійськими військовими операцію довелося припинити. За словами Генерального секретаря, ООН веде переговори з тим, щоб продовжити порятунок людей.

Пан Гі Мун попередив, що, спалахнувши раз, насильство не припиниться саме по собі. Приклади тому – майже шестирічна війна в Сирії, тривалі конфлікти в Центральноафриканській Республіці та Ємені, розгул насильства в Південному Судані, яке може вилитися в геноцид.

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«Багато хто вважає, що всі ці проблеми можна вирішити військовим шляхом. Але я не раз говорив про те, що це неможливо: довгострокове рішення може бути тільки політичним і носити інклюзивний характер. Мені дуже шкода, що я залишаю в спадок своєму наступникові і державам-членам ООН так багато невирішених проблем. Але в підсумку вирішити їх можна, тільки виявивши солідарність, співчуття і політичну волю», – зазначив глава ООН.

За словами голови ООН, вузькі особисті чи національні інтереси обертаються загибеллю сотень тисяч людей. Пан Гі Мун з жалем зазначив, що держави-члени ООН відступають від прийнятого колись зобов'язання захищати цивільне населення від найбільш тяжких злочинів, коли їх уряди не в змозі або не бажають це зробити.

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«Ми, безперечно, поважаємо суверенітет будь-якої держави: будь-яка країна - велика чи маленька – володіє суверенітетом, підкреслив Генеральний секретар. - Але коли мова йде про ситуації, де лідери не здатні або не хочуть захистити власний народ, міжнародне співтовариство повинне мати можливість втрутитися, ... як це сталося під час кризи в Лівії».

Пан Гі Мун висловив сподівання, що держави зуміють втілити в життя прийняті на себе зобов'язання щодо захисту мирних громадян.