З’явилися фото з місця вбивства "берлінського терориста"

Світлини оприлюднило видання Reuters.

На них можна побачити, як співробітники італійської поліції працюють поруч із тілом Аніса Амри, підозрюваного у нападі на відвідувачів ярмарку у Берліні.

Низка іноземних видань сьогодні повідомили, що підозрюваний у здійснені теракту на різдвяному ярмарку в Берліні застрелений в перестрілці в італійському місті Мілан.

Пізніше цю інформацію підтвердив міністр внутрішніх справ Італії Марко Мінніті.

Німецькі слідчі вважали, Амрі «заліг на дні» в Берліні, оскільки він, ймовірно, поранений і не хотів привертати до себе увагу, повідомляє Der Tagesspiegel з посиланням на джерела в органах безпеки.

Як зазначає німецьке видання spiegel.de з посиланням на італійську газету Ansa, підозрюваний у теракті в Берліні був зупинений італійською поліцією в Мілані близько 3 години ночі на півночі Мілана. Поліція зажадала у нього документи, у відповідь на що Амрі прокричав "Аллах Акбар" і вистрілив у бік поліції.

Поліцейські відкрили вогонь у відповідь і смертельно поранили ймовірного терориста. Також повідомляється, що у підозрюваного при собі був квиток на поїзд до Франції.

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Раніше поліція Німеччини офіційно назвала ім'я вихідця з Тунісу, який ймовірно управляв вантажівкою, що в'їхала у натовп відвідувачів різдвяного ярмарку в Берліні. За інформацію про місцезнаходження Амрі поліція пообіцяла винагороду в розмірі до 100 тисяч євро.

Як повідомляв УНІАН, увечері 19 грудня невідомий на вантажівці протаранив натовп на різдвяному ярмарку у центрі Берліна. Люди зібралися біля меморіальної церкви поряд з торговою вулицею Курфюрстендамм.

Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава".

За останніми даними, загинули 12 людей, ще 48 постраждали.