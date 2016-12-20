Фура в'їхала у натовп в Берліні (фотогалерея)
04:00, 20 грудня 2016Світ
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На різдвяному ринку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні вантажівка в'їхала у натовп.
Ілюстрація / REUTERS
За останніми даними, 12 осіб загинули, 48 знаходяться в лікарнях.
Міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр заявив, що поліції досі невідомо, чи пов'язаний інцидент в Берліні зі спеціально спланованим нападом, чи це був нещасний випадок.
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Президент України Петро Порошенко заявив, що вражений цією трагедією. Він не став називати подію терактом, однак вжив словосполучення "акт насильства".
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