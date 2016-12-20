Фура в'їхала у натовп в Берліні (фотогалерея)

За останніми даними, 12 осіб загинули, 48 знаходяться в лікарнях.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр заявив, що поліції досі невідомо, чи пов'язаний інцидент в Берліні зі спеціально спланованим нападом, чи це був нещасний випадок.

Читайте такожЖорстокий теракт в Ніцці: у мережі з'явилися кадри зіткнення вантажівки з натовпом (відео)

Президент України Петро Порошенко заявив, що вражений цією трагедією. Він не став називати подію терактом, однак вжив словосполучення "акт насильства".