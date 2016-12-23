Міністр внутрішніх справ Італії підтвердив ліквідацію в Мілані "берлінського терориста"

Про це повідомив журналістам міністр внутрішніх справ Італії Марко Мінніті, передає Reuters.

"Людина, що була вбита, без тіні сумніву, є Анісом Амрі", – сказав Мінніті, маючи на увазі а 24-річного громадянина Тунісу, який підозрюється у скоєнні нападу на людей у Берліні, в результаті якого загинули 12 осіб.

Мінніті надав дуже мало деталей операції, які мали місце на околиці Мілана, зазначивши, що дослідження ще не завершені. Він зазначив, що можуть бути нові подробиці у майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, низка іноземних видань сьогодні повідомили, що підозрюваний у здійснені теракту на різдвяному ярмарку в Берліні застрелений в перестрілці в італійському місті Мілан.

Німецькі слідчі вважали, Амрі «заліг на дні» в Берліні, оскільки він, ймовірно, поранений і не хотів привертати до себе увагу, повідомляє Der Tagesspiegel з посиланням на джерела в органах безпеки.

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Як зазначає німецьке видання spiegel.de з посиланням на італійську газету Ansa, підозрюваний у теракті в Берліні був зупинений італійською поліцією в Мілані близько 3 години ночі на півночі Мілана. Поліція зажадала у нього документи, у відповідь на що Амрі прокричав "Аллах Акбар" і вистрілив у бік поліції.

Поліцейські відкрили вогонь у відповідь і смертельно поранили ймовірного терориста. Також повідомляється, що у підозрюваного при собі був квиток на поїзд до Франції.

Раніше поліція Німеччини офіційно назвала ім'я вихідця з Тунісу, який ймовірно управляв вантажівкою, що в'їхала у натовп відвідувачів різдвяного ярмарку в Берліні. За інформацію про місцезнаходження Амрі поліція пообіцяла винагороду в розмірі до 100 тисяч євро.