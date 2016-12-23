Підозрюваний у здійснені теракту в Берліні застрелений у Мілані – ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в органах безпеки.

Італійський міністр внутрішніх справ проведе прес-конференцію в 10.45 ранку за місцевим часом, говориться в повідомленні міністерства.

На сайті італійського журналу Panorama опубліковане коротке відео стрілянини, яка відбулася до світанку.

Амрі також був зафіксований на камеру на регулярному поліцейському пості біля мечеті в берлінському районі Моабіт рано у вівторок через кілька годин після нападу, повідомляє телеканал суспільного мовлення в Німеччині.

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Водночас, в Данії чоловік повідомив, що у місті Ольборг він побачив людину, яка за описом схожа на чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 12 осіб на різдвяному ярмарку у Берліні, йдеться в повідомленні датської поліції в твіттері у п’ятницю.

Німецькі слідчі вважали, Амрі «заліг на дні» в Берліні, оскільки він, ймовірно, поранений і не хотів привертати до себе увагу, повідомляє Der Tagesspiegel з посиланням на джерела в органах безпеки.

При цьому, як зазначає німецьке видання spiegel.de з посиланням на італійську газету Ansa, підозрюваний у теракті в Берліні був зупинений італійською поліцією в Мілані близько 3 години ночі на півночі Мілана. Поліція зажадала у нього документи, у відповідь на що Амрі прокричав "Аллах Акбар" і вистрілив у бік поліції. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь і смертельно поранили ймовірного терориста.

Також повідомляється, що у підозрюваного при собі був квиток на поїзд до Франції.

У свою чергу німецька прокуратура поки що не підтвердила дану інформацію.

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Як повідомляв УНІАН, поліція Німеччини офіційно назвала ім'я вихідця з Тунісу, який міг управляти вантажівкою, що в'їхала у натовп відвідувачів різдвяного ярмарку в Берліні. За інформацію про місцезнаходження Амрі поліція пообіцяла винагороду в розмірі до 100 тисяч євро.

Прикмети підозрюваного такі: зріст - 178 см, вага - близько 75 кг, волосся чорне, очі карі. Поліція попереджає, що Амрі може бути озброєний і небезпечний.