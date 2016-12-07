За фейк про зв'язок Клінтон з педофілами-експлуататорами Трамп звільнив сина свого майбутнього радника

Про це повідомляє Русская служба BBC.

Майкл Дж. Флінн був звільнений за те, що розповсюджував в "Твіттері" фейкові новини про екс-кандидата на посаду президента США Хілларі Клінтон.

Раніше в соцмережах поширилося повідомлення про те, що Клінтон і керівник її штабу Джон Подеста нібито були пов'язані зі структурою, що здійснює сексуальну експлуатацію дітей, до якої також входив господар сімейної піцерії Comet Ping Pong Джеймс Алефантіс. У мережі скандал отримав назву "піццагейт".

Напередодні житель Північної Кароліни був заарештований після того, як увірвався зі зброєю в ресторан Comet Ping Pong у Вашингтоні. Сам він пояснив, що хотів дізнатися правду з приводу скандальних новин.

Незабаром після цього Майкл Флінн-молодший написав в "Твіттері", що до тих пір, поки скандал з "піццагейт" не буде спростовано, він продовжує залишатися новиною.

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У вівторок вранці призначений віце-президентом США Майк Пенс заявив, що Флінн не працював у команді Трампа, проте пізніше представник перехідного штабу Джейсон Міллер повідомив, що Флінн більше не є членом команди Трампа.

У середині листопада генерал-лейтенант армії США у відставці Майкл Т. Флінн отримав пропозицію Дональда Трампа зайняти посаду радника з питань національної безпеки. У 2012-2014 роках Флінн очолював розвідувальне управління міністерства оборони США.