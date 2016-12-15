Facebook представив стратегію боротьби з фейковими новинами

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як зазначив віце-президент компанії по роботі з новинами Джон Хеджмен, в соцмережі розуміють необхідність боротьби з поширенням неправдивої інформації, але в той же час Facebook має намір зберегти свою роль в якості майданчика для обміну інформацією.

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Для початку компанія полегшить користувачам можливість повідомити про появу фейкової новини. Якщо про неї заявить певне число користувачів, то новина буде спрямована на перевірку в інформагенції та інші сторонні компанії, які займаються фактчекінгом (перевіркою інформації).

Новини, не підтверджені фактами, не зникнуть з соцмережі, однак вони будуть позначені як "спірні" і будуть з'являтися нижче в новинних каналах користувачів. Такою новиною можна буде поділитися, однак у такому випадку користувач отримає ще одне попередження про те, що новина є "спірною".

Крім того, Facebook вводить алгоритм, який більше не дасть можливості спамерам діяти в соцмережі під іменами реальних новинних організацій.

Останнім часом лунало багато критики на адресу Facebook за нездатність протистояти напливу фальшивих новин.

У середині листопада засновник компанії Марк Цукерберг відповів на закиди критиків у тому, що потік фальшивих новин в соціальній мережі нібито став одним з чинників, який привів Дональда Трампа до перемоги на президентських виборах у США. "Думка про те, що фейкові новини на Facebook якимось чином вплинули на результат виборів, досить божевільна", - сказав Цукерберг, виступаючи на конференції в Каліфорнії.