Минулого року з ЄС до Туреччини повернули понад 800 нелегальних мігрантів

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на видання Welt am Sonntag.

Згідно з даними Єврокомісії, до Євросоюзу торік легально потрапили 2 тис. 672 сирійці, понад тисяча з яких оселилися у Німеччині.

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Як повідомлялося, у березні 2016 року ЄС та Туреччина уклали угоду щодо біженців, згідно з якою Анкара взяла на себе зобов'язання із реадмісії біженців з Греції. За кожного повернутого шукача притулку Євросоюз зобов'язався взяти до себе одного сирійського біженця, який перебуває у Туреччині, однак не більш ніж 72 тис., яких буде перерозподілено серед усіх країн ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Туреччина погрожувала розірвати угоду з ЄС стосовно біженців до кінця 2016 року в разі ненадання її громадянам безвізового режиму. Обговорення питання про безвізовий режим ЄС із Туреччиною триває з 2013 року.

24 листопада 2016 року Європарламент закликав ЄС призупинити переговори з Туреччиною про вступ до Європейського Союзу, доки вона не припинить репресії всередині країни, спровоковані спробою державного перевороту.