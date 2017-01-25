ООН висловлює занепокоєння будівництвом єврейських поселень

Представник генсека зазначив, що ООН вважає подібне будівництво незаконним і що такі дії Ізраїлю перешкоджають встановленню миру, передає Бі-Бі-Сі.

Нагадаємо, у вівторок міністерство оборони Ізраїлю оголосило про будівництво ще 2,5 тис. одиниць житла в єврейських поселеннях на Західному березі.

Більша частина будинків буде побудована вже в діючих поселеннях. Близько 100 будинків будуть побудовані в поселенні Бейт-Ель, яке, за даними ізраїльських ЗМІ, отримала фінансування від сім'ї зятя президента США Джареда Кушнера.

Читайте такожІзраїль розширює програму розвитку поселень в Східному Єрусалимі

У неділю Ізраїль схвалив будівництво 566 будинків і квартир у трьох єврейських кварталах в Східному Єрусалимі.

Ізраїльська влада заявляє, що будівництво нових будинків необхідно у зв'язку з природним приростом населення в анклавах.

Як зазначає кореспондент Бі-бі-сі в Єрусалимі, уряд Ізраїлю приймає подібні рішення, явно відчуваючи за спиною підтримку президента США Дональда Трампа.