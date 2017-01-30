Філіппіни розформують спецзагони поліції для вбивства наркоманів
00:51, 30 січня 2017Світ
440 0
Філіппіни розформують підрозділу наркополіції, які в ході влаштованої президентом країни Родріго Дутерте антинаркотичної кампанії вбили близько 6000 осіб.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє republic.ru з посиланням на Reuters.
Як уточнює видання, рішення було прийнято після того, як наркополіцейські викрали і вбили південнокорейського бізнесмена Чи Ік Чу.
Читайте такожПрезидент Філіппін заходився лаяти ЄС: "послав" його і показав середній палець (відео)
Дутерте зайняв пост президента в травні 2016 року, пообіцявши позбавити країну від наркозлочинності. Він створив спецзагони поліцейським, яким негласно дозволив вбивати підозрюваних у продажу і вживанні наркотиків.
Політику Дурерте критикували в ООН, США і Євросоюзі. Філіппінський лідер закликав не втручатися в справи його країни.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter