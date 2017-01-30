Філіппіни розформують спецзагони поліції для вбивства наркоманів

Про це повідомляє republic.ru з посиланням на Reuters.

Як уточнює видання, рішення було прийнято після того, як наркополіцейські викрали і вбили південнокорейського бізнесмена Чи Ік Чу.

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Дутерте зайняв пост президента в травні 2016 року, пообіцявши позбавити країну від наркозлочинності. Він створив спецзагони поліцейським, яким негласно дозволив вбивати підозрюваних у продажу і вживанні наркотиків.

Політику Дурерте критикували в ООН, США і Євросоюзі. Філіппінський лідер закликав не втручатися в справи його країни.