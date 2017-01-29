Антиіммігрантський указ Трампа: до США не потраплять власники Green Card із семи мусульманських країн

Речниця міністерства внутрішньої безпеки США Джиліан Крістенсен уточнила умови указу президента Дональда Трампа, який обмежує прийом мігрантів. Стало відомо, що навіть наявність "зелених карток" (Green Card), віднині не є достатньою умовою для в’їзду до США для людей, котрі походять із семи мусульманських країн. Про це з посиланням на Reuters повідомляє "Німецька хвиля".

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Як відомо, Green Card дає право на постійне проживання на території Сполучених Штатів.

Раніше цього ж дня авіакомпанія Qatar Airways повідомила пасажирів, які летять до США з Судану, Лівії, Сомалі, Сирії, Ірану, Іраку та Ємену, що подорожувати вони зможуть лише якщо мають дипломатичні паспорти або "зелену картку".

Однак, із заяви американського міністерства випливає, що "зелена карта" не є для вихідців з Судану, Лівії, Сомалі, Сирії, Ірану, Іраку та Ємену достатнім документом.

Правозахисники із "Американсько-арабського антидискримінаційного комітету" стверджують, що деяких власників Green Card вже не допустили в США.

Тим часом, відзначає видання, американські правозахисні групи намагаються оскаржити заборону на прибуття до США людей із зазначених семи мусульманських країн. Американська спілка захисту громадянських свобод та інші подібні організації вимагають у позові звільнення двох іракців, яких у п'ятницю, 27 січня, затримали в аеропорту Кеннеді у Нью-Йорку. В обох чоловіків були візи, дійсні для подорожі до США. Також, за їх даними, на рейс до Нью-Йорка з Каїра не пустили п'ятьох іракців та одного єменця.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня президент США Дональд Трамп своїм указом призупинив на невизначений строк прийом сирійських біженців в США, а також на 120 днів - прийом біженців в цілому.