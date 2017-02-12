Анексувавши Крим, Росія посилила дезінформаційну кампанію проти НАТО – представник альянсу

00:37, 12 лютого 2017
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НАТО звинувачує Росію в посиленні дезінформаційної кампанії проти альянсу після анексії українського Криму.

Фотоілюстрація / REUTERS

"НАТО зіткнулося з істотним зростанням обсягів російської пропаганди і дезинформації з моменту незаконної анексії Криму", - цитує представника НАТО Оану Лунгеску Reuters.

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За її словами, спеціальний сайт альянсу зареєстрував 32 російських міфи про НАТО, які систематично використовуються в матеріалах пропагандистських каналів Sputnik, RT і низки інших ЗМІ, підконтрольних Кремлю.

Лунгеску привела як приклад нещодавню публікацію російського сайту life.ru змонтованого аудіозапису з голосом генсека НАТО Йенса Столтенберга і російського пародиста, що зображав президента України Петра Порошенка, який нібито спілкувався з ним по телефону.

"Цього дзвінка ніколи не було, це кричущий випадок дезінформації", - підкреслила вона.

Серед іншого Лунгеску також розповіла про публікації Sputnik, RT і інших російських сайтів 2016 року, в якій говорилося про пожежу на базі НАТО в Ізмірі, названу саботажем після спроби державного перевороту в Туреччині.

"Ми зв'язалися з Sputnik, RT і іншими, щоб поправити інформацію, оскільки пожежа виникла в лісі на відстані від бази, не маючи до неї жодного відношення", - зазначила представник НАТО.

Як зазначаэться, російські державні ЗМІ заперечують, що виступають пропагандистською рукою Кремля. За їх словами, вони представляють альтернативну точку зору, яка ігнорується західними ЗМІ.

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Теги: #НАТО#російська пропаганда