Ізраїль відхилив резолюцію ООН про припинення вогню

Вузький кабінет міністрів Ізраїлю з питань безпеки відхилив резолюцію Ради Безпеки ООН, яка передбачає повне припинення вогню ЦАХАЛом.

Як повідомляє ізраїльський сайт “Zman.com”, в опублікованому канцелярією глави уряду повідомленні резолюція названа "нездійсненною". Як зазначає кабінет, уряд Ізраїлю ніколи не відмовиться від права на захист своїх громадян і не потерпить іноземного диктату в цьому питанні: "Масований обстріл півдня знову підтверджує, що палестинські вбивці не збираються дотримуватися умов резолюції", - йдеться в документі.

У повідомленні також сказано, що ЦАХАЛ продовжить діяти з тим, щоб убезпечити жителів країни, і виконає поставлені перед ним завдання. Таким чином, слід чекати, що найближчим часом буде розпочато третій етап операції "Литий свинець".

Раніше резолюція була проігнорована і палестинським рухом ХАМАС. Бойовики визнали, що документ не відображає повною мірою інтересів палестинського народу.

Як повідомляв УНІАН, Рада безпеки ООН прийняла резолюцію щодо негайного припинення вогню в Секторі Газа. З 15 країн-членів тільки США утрималися від голосування. У прийнятій резолюції міститься заклик до негайного перемир`я між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС, виведення ізраїльських військ з Гази і припинення обстрілу Ізраїлю бойовиками.