Газпром збільшив транзит газу через Білорусь

ВАТ «Газпром» збільшив транзит природного газу через територію Білорусі з початку 2009 року більш ніж на 35 млн. куб. м на добу. Станом на 9 січня транзитний обсяг становить 117 млн. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації російського ВАТ «Газпром».

«Транспортування газу через Білорусь збільшене на 35,1 млн. куб. м за добу, зокрема газопроводом «Ямал-Європа» - на 25,5 млн. куб. м, газотранспортною системою «Білтрансгаза» - на 9,6 млн. куб. м за добу. Потужності трубопроводів завантажені сповна», - зазначили в управлінні інформації російського концерну.

В управлінні інформації уточнили, що підвищений обсяг транзиту через Білорусь збережеться доти, поки не буде врегульована ситуація з відновлення експорту російського газу через Україну і виходу на звичайний режим транспортування.