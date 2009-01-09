Росія більше не має виправдань, щоб затримувати газ

Група європейських експертів з моніторингу транзиту російського газу розпочала свою роботу в Україну.

Як повідомили УНІАН у Представництві Європейської Комісії в Україні, зокрема, група вже працює на центральному диспетчерському управлінні “Укртрансгазу” в Києві.

Як зазначили в Представництві Єврокомісії, “це означає, що всі умови, погоджені лідерами ЄС, Росії та України для негайного відновлення постачання газу з Росії до європейських споживачів, дотримано”.

Місія європейських експертів зможе в незалежному режимі виявити та порівняти дані газових надходжень до України з даними об`ємів газу, що надійде європейським споживачам, додали в Представництві.

До складу групи входять 20 експертів основних газових компаній та високопосадовці Європейського Союзу. Очолює групу помічник Генерального директора Директорату Європейської Комісії з питань транспорту та енергетики Філіп КОРНЕЛІС, зазначили в Представництві ЄК.

Як повідомляв УНІАН, 7 січня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до Президента Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ та Канцлера Німеччини Ангели МЕРКЕЛЬ з проханням підтримати її ініціативу про направлення до України технічних експертів ЄС, які вивчать причини зриву поставок російського природного газу в країни Євросоюзу і встановлять, хто несе за це відповідальність. Європейський Союз прийняв цю пропозицію.