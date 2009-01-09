В Україну прибули представники європейських газових компаній

В Україну прибула організаційна група для вироблення регламенту роботи спостерігачів Європейської комісії, які з`ясовуватимуть ситуацію з поставками газу в Європу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам прес-секретар ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» Інна КОВАЛЬ.

За її словами, зараз організаційна група проводить зустріч із керівництвом НАК «Нафтогаз України» і ДК «Укртрансгаз».

До складу організаційної групи ввійшли 10 чоловік, які представляють як органи влади, так і комерційні компанії, такі як E.ON Ruhrgas (Німеччина), GDF Suez (Франція), GRT Gas (Франція) тощо.

Після зустрічі запланована спільна прес-конференція представників організаційної групи і керівництва НАК «Нафтогаз».

Як повідомляв УНІАН, 8 січня Європейський Союз прийняв пропозицію прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про направлення до України експертів, які повинні вивчити причини зриву поставок російського природного газу в країни ЄС, і встановити, хто несе за це відповідальність.

Сьогодні в України приїхали перші експерти ЄС, які повинні встановити непричетність України до зупинки поставок природного газу в країни ЄС.

Експертну групу очолив представник Генерального директорату Єврокомісії з енергетики і транспорту Філіп КОРНЕЛІС.