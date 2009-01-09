США та Грузія підписали хартію про стратегічне партнерство

США і Грузія підписали хартію про стратегічне партнерство. Документ підписаний у п`ятницю на церемонії в держдепартаменті держсекретарем США Кондолізою Райс і міністром закордонних справ Грузії Гріголом Вашадзе.

"США підтримують суверенітет і територіальну цілісність Грузії і їх завжди підтримуватимуть", - заявила Райс. За її словами, в хартії сформульовані принципи партнерства США і Грузії у сфері оборони, торгівлі, енергетичної безпеки, зміцнення інститутів демократії і культурних обмінів.

РІА "Новости"