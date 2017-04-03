У петербурзькому метро вибухнув саморобний вибуховий пристрій – РосЗМІ

15:43, 03 квітня 2017
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РосЗМІ повідомили, що саморобний вибуховий пристрій був начинений елементами ураження.

За попередніми даними, при вибуху загинули 10 осіб / el-murid.livejournal.com

Вибуховий пристрій в метро Санкт-Петербурга, де, за різними даними, походять від одного до двох вибухів, був начинений елементами ураження.

Про це повідомляє «РИА Новости» з посиланням на телеканал "Росія 24".

"Саморобний вибуховий пристрій, начинений елементами ураження, на кадрах видно, що в одному з місць вагона, який розірваний навпіл, закладений саморобний вибуховий пристрій. Предмет не встановлено. Потяги слідують без зупинки", — повідомив диктор телеканалу.

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Раніше російські ЗМІ повідомили, щовибух стався у вагоні на станції "Садова". Портал Piter ТБ поінформував про вибух на станції "Сінна". Видання "Фонтанка", в свою чергу, повідомило про задимлення на "Сінний".

За попередніми даними, при вибуху загинули 10 людей.

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Теги: #метро#вибухи#Санкт-Петербург