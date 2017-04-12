Росія завдала авіаудару по сирійському Ідлібу, є загиблі - ЗМІ

ВКС Росії завдали ударів по селу Хамбушия в околицях сирійської провінції Ідліб, унаслідок чого, за попередніми даними, загинули три й поранення отримали вісім осіб.

Поранені доставлені у польові шпиталі, передає Анадолу з посиланням на місцеві джерела.

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Водночас сили режиму Асада здійснили ракетно-мінометний обстріл села в околицях провінцій Лазкійє та Ідліб.

За даними ООН, у ході війни в Сирії загинуло понад 400 тисяч осіб, понад 10 мільйонів були змушені залишити свої будинки. 4,8 мільйона осіб знайшли притулок за межами країни.