Росія завдала авіаудару по сирійському Ідлібу, є загиблі - ЗМІ
11:48, 12 квітня 2017Світ
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За попередніми даними, загинули 3 людини.
ВКС РФ завдали удару по Ідлібу / REUTERS
ВКС Росії завдали ударів по селу Хамбушия в околицях сирійської провінції Ідліб, унаслідок чого, за попередніми даними, загинули три й поранення отримали вісім осіб.
Поранені доставлені у польові шпиталі, передає Анадолу з посиланням на місцеві джерела.
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Водночас сили режиму Асада здійснили ракетно-мінометний обстріл села в околицях провінцій Лазкійє та Ідліб.
За даними ООН, у ході війни в Сирії загинуло понад 400 тисяч осіб, понад 10 мільйонів були змушені залишити свої будинки. 4,8 мільйона осіб знайшли притулок за межами країни.
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