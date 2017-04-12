Росія стурбована тим, як "зберегти обличчя" в Сирії - постпред США в ООН

РФ нервує у зв'язку з тим, що потрапила в міжнародну ізоляцію, і втрачає обличчя, покриваючи сирійський режим і його хіматаку.

Про це завила постпред США при ООН Ніккі Хейлі, пише ТСН з посиланням на CNN.

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"Мені здається, що, якщо оцінювати факти, то видно, що як тільки з'явилася інформація, що вони (Росія - ред.) так швидко встали на захист (режиму - ред). Вони не виглядали шокованими, здивованими. Вони швидко стали на захист", - сказала дипломат.

"Зараз Росія стурбована тим, як зберегти обличчя, а ми надаємо їй всі можливості для цього", - зазначила американський постпред.

Вона повторила раніше висловлену позицію США про те, що Росія повинна визначитися, чи вона хоче взаємодіяти зі світовим співтовариством, або ж продовжити підтримку сирійського режиму.