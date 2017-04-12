Теракт у Петербурзі: кількість жертв зросла

У середу в клініці Санкт-Петербурга помер ще один потерпілий при теракті в метро, який перебував у важкому стані. Його ім'я не називається.

Загальна кількість жертв досягла 15 осіб, включаючи терориста-смертника, повідомила віце-губернатор Петербурга Ганна Митяніна, передає Интерфакс.

Як повідомляв УНІАН, в Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда метро зі станції "Сінна площа" в напрямку станції "Технологічний інститут" стався вибух. Потужність вибухового пристрою оцінили в 200-300 г в тротиловому еквіваленті.

За версією слідства, безпосереднім виконавцем теракту був уродженець Киргизстану Акбаржон Джалілов. Слідчі вважають, що саме він залишив замасковану бомбу на станції "Площа повстання", а потім підірвав себе у вагоні поїзда.