Опубліковані нові фото ймовірного смертника з метро Петербурга

У мережі з'явилися нові фотографії ймовірного смертника Акбаржона Джалілова, який, імовірно, влаштував теракт у метро Санкт-Петербурга 3 квітня. Джерело в правоохоронних органах підтвердило Газете.ru, що на них зображений саме 22-річний уродженець киргизького міста Ош Акбаржон Джалілов.

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За словами джерела, підозрюваний у 2015 році працював кухарем у петербурзькому суші-барі, а потім зник з поля зору колег. Один з них "чув, що Акбаржон поїхав у Корею".

Раніше були опубліковані фотографії з камер спостереження петербурзького метро з Джаліловим безпосередньо перед вчиненням теракту, а також знімки з його спотвореним тілом після злочину.