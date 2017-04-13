Біля берегів Лівії затонуло судно з мігрантами, зникли майже 100 осіб - ЗМІ

Щонайменше 97 мігрантів з країн Африки, включаючи жінок і дітей, зникли безвісти після того, як їх судно затонуло біля узбережжя Лівії.

Про це повідомив представник лівійської берегової охорони, пише Російська служба ВВС.

На даний час вдалося врятувати лише 23 чоловіків - вони зуміли утриматися на поверхні води, вхопившись за підручні плавзасоби.

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За словами представника берегової охорони, рятувальна операція триває, але шанси знайти живих невеликі.

Люди, які залишилися у живих, повідомили, що їхній човен затонув у морі менш ніж за 10 кілометрів від столиці Тріполі. У числі зниклих безвісти - 15 жінок і п'ятеро дітей.

Лівія - ключовий транзитний пункт для нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до Європи через Середземномор'я.

За даними Міжнародної організації з міграції, тільки цього року щонайменше 590 біженців загинули або зникли безвісти біля лівійського узбережжя.