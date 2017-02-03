На саміті ЄС ухвалили план боротьби з міграцією з Північної Африки

Про це пише DW.

План передбачає тіснішу співпрацю з Лівією, яка є зараз основною країною, через яку мігранти потрапляють Середземним морем до Європи, насамперед до берегів Італії.

Зокрема, йдеться передусім про якнайшвидший вишкіл лівійської берегової охорони, яка могла б боротися з бандами перевізників людей. Мігранти, які перебуватимуть у Лівії, змушені будуть там залишатися у таборах - їм надаватимуть відповідне забезпечення, повідомляє агентство dpa.

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Лише минулого року через "центральний середземноморський маршрут" берегів Європи дісталися понад 180 тисяч мігрантів. Його значення особливо зросло після підписання угоди про реадмісію біженців між ЄС та Туреччиною та фактичного закриття "балканського маршруту".

Напередодні, 2 лютого, в уряді Італії заявили про підписання з Лівією меморандуму про порозуміння, в рамках якого країни погодилися активізувати співпрацю для боротьби з нелегальною міграцією через Середземне море.

Натомість правозахисники критикують наміри ЄС перекрити біженцям маршрут з Лівії до країн Південної Європи, оскільки Лівія не є безпечною країною. У міжнародному об'єднанні організацій у боротьбі з бідністю Oxfam заявили, що такий крок суперечитиме основоположним європейським цінностям.