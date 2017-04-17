Референдум у Туреччині: в ЄС закликали шукати "національний консенсус" в розколотому суспільстві

Голова Єврокомісії та інші чиновники ЄС закликають Анкару шукати шляхів досягнення згоди в країні. Глава Ради Європи нагадав про зобов'язання Туреччини як члена Конвенції з прав людини. Про це повідомляє DW.

До пошуку "національного консенсусу" в розколотому суспільстві закликав Анкару в неділю, 16 квітня, голова Єврокомісії. "У зв'язку з незначною перевагою голосів на референдумі і далекосяжними наслідками конституційних змін, ми закликаємо турецьку владу шукати найбільш широкого національного консенсусу при їхньому впровадженні", - йдеться в спільній заяві голови Європейської Комісії Жана-Клода Юнкера, верховної представниці ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні і єврокомісара з питань розширення і політики добросусідства Йоганнеса Гана.

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"Конституційні зміни, а особливо практичне впровадження, будуть оцінюватися в світлі зобов'язань Туреччини як країни-кандидата на вступ до ЄС, а також члена Ради Європи", - підкреслили політики коментуючи референдум, що відбувся в Туреччині.

Своєю чергою, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд закликав турецьку владу забезпечити незалежність правосуддя та верховенство закону. Це зазначено в Європейській конвенції про права людини і має "найбільше значення", йдеться в заяві Ягланда, поширеній 16 квітня.

Туреччина входить до складу Ради Європи, а також є підписантом конвенції. Разом з тим норвезький політик заявив про необхідність співпраці прихильників і противників конституційної реформи в Туреччині для подолання нинішніх суперечностей.

Брюссель також очікує оцінки турецького референдуму з боку міжнародних спостерігачів "щодо імовірних порушень", про які заявила турецька опозиція.

За попередніми даними, зміни до турецької конституції, які істотно розширюють повноваження президента країни, підтримали трохи більше 51 відсотка тих, хто проголосував. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вже заявив, що планує відновити в країні смертну кару.