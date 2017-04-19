В Єгипті затримали підозрюваного у терактах в церквах - ЗМІ

В єгипетській провінції Кена затримали Алі Махмуда Мохамеда Хассана, одного з підозрюваних у скоєнні терактів біля християнських церков. Про це повідомляє The Daily Star з посиланням на джерело, передає Espreso.tv.

"Затриманий Алі Махмуд Мохамед Хассан є одним з 19 підозрюваних, список яких був раніше опублікований єгипетською владою. Поліція затримала його в провінції Кена, звідки були родом обидва терориста-смертника, які атакували церкви", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, повідомляється, що єгипетська влада підвищила винагороду за інформацію про підозрюваних в організації терактів. Тепер вона становить більш ніж $27,5 тис.

Нагадаємо, що в Єгипті в неділю, 9 квітня, сталися дві атаки на християнські храми. В результаті вибуху в церкві міста Танта загинули, за різними даними, від 25 до 30 людей, понад 50 отримали поранення.

Пізніше в Олександрії вибух прогримів біля входу в собор Святого Марка, жертвами стали не менше 11 осіб. Обидва вибухи, за даними поліції, здійснили терористи-смертники. Відповідальність за атаки взяла на себе "Ісламська держава".