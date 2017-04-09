ІДІЛ взяла на себе відповідальність за вибухи в Єгипті
17:00, 09 квітня 2017Світ
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В результаті атак загинули щонайменшеменше 36 людей.
Єгипет / REUTERS
Угруповання «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибухи в Єгипті.
Про це повідомляє Reuters.
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«Група осіб, що належать до «Ісламської держави», здійснила напади на церкви у містах Танта і Олександрія», - йдеться в повідомленні.
В результаті атак загинули щонайменше 36 людей.
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