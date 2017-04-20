У Росії заборонили "Свідків Єгови". Організацію в РФ ліквідують

Верховний суд Росії визнав організацію «Управлінський центр Свідків Єгови» екстремістською і заборонив її діяльність, пише «Meduza».

Відтак, зазначається, що організація буде ліквідована.

Розгляд справи Верховним судом тривало з перервами з 5 квітня. Трансляція засідання велася на сайті організації.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росією у березні 2014 року на півострові почали затримувати кримських татар, почастішали обшуки в їхніх будинках та мечетях. Окупаційна влада заборонила діяльність Меджлісу кримськотатарського народу як «екстремістської» організації.