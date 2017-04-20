У Росії заборонили "Свідків Єгови". Організацію в РФ ліквідують
19:16, 20 квітня 2017Світ
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Організацію в РФ ліквідують.
Верховний суд РФ визнав організацію екстремістською / risu.org.ua
Верховний суд Росії визнав організацію «Управлінський центр Свідків Єгови» екстремістською і заборонив її діяльність, пише «Meduza».
Відтак, зазначається, що організація буде ліквідована.
Розгляд справи Верховним судом тривало з перервами з 5 квітня. Трансляція засідання велася на сайті організації.
Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росією у березні 2014 року на півострові почали затримувати кримських татар, почастішали обшуки в їхніх будинках та мечетях. Окупаційна влада заборонила діяльність Меджлісу кримськотатарського народу як «екстремістської» організації.
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