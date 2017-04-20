Позов України проти Росії до суду в Гаазі: слухання можуть затягнутися на кілька років - МЗС

Слухання у справі "Україна проти Росії" за позовом України до Міжнародного Суду Організації Об'єднаних Націй можуть затягнутися на кілька років. Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца в ефірі телеканалу ATR.

Говорячи про подальші процедурні моменти після оголошення Міжнародним судом ООН у Гаазі рішення про застосування тимчасових запобіжних заходів стосовно Росії відповідно до конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, речниця сказала, що далі буде "довга процесуальна стадія", яка матиме письмову та усну частини.

"У травні будуть... певні зустрічі в Гаазі разом з реєстратором Міжнародного суду ООН щодо визначення графіка. Буде визначатися графік розгляду справи, і буде визначатися письмова стадія - скільки вона триватиме для кожної сторони. Україна подає меморандум як сторона, яка подала позов, а Росія подає контр-меморандум, тобто відповідь", - зазначила Беца.

За її словами, письмова стадія матиме два етапи, і не відомо, скільки на це піде часу.

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"І після цього того, як кожна сторона подасть письмові докази, письмову аргументацію, доказову базу, тоді судді вивчають це все і призначають дату слухань. Тобто дата слухань може затягнутися на кілька років. Виходячи з практики - це може бути три, п'ять, сім, тут важко сказати насправді, спрогнозувати", - додала Беца.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН у Гаазі 19 квітня оголосив рішення, яким частково задовольнив запит України про застосування тимчасових запобіжних заходів стосовно Росії. Заходи стосуються Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (CERD).

Суд вказав, що Росія повинна утриматися від того, щоб продовжувати обмежувати можливість кримським татарам зберегти свої інституції, включаючи Меджліс. За це рішення проголосували 13 суддів, проти - троє. Одноголосно було прийнято рішення, згідно з яким Росія повинна гарантувати доступність освіти українською мовою.

Щодо звинувачень РФ у порушенні норм Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму суд вирішив, що Україна не надала достатньо доказів, які були б суттєвою базою для застосування тимчасових запобіжних заходів.

Україна в рамках позову до Росії просила Міжнародний суд ООН запровадити тимчасові запобіжні заходи, спрямовані на недопущення продовження порушень прав людини з боку РФ на період розгляду судом справи по суті з метою захисту цивільного населення в тимчасово окупованому Криму та на Донбасі.

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6-9 березня в Гаазі відбулися слухання у справі «Україна проти Росії». У ході слухань представники РФ повністю відкинули звинувачення, заявивши, що жодних законодавчих або фактичних підстав для запровадження запобіжних заходів немає.

Позов у Міжнародний суд ООН Україна подала 16 січня 2017 року з метою притягнення Росії до відповідальності за підтримку тероризму на сході України і дискримінацію етнічних українців і кримських татар в окупованому Криму.

Україна подала позов на підставі порушення Росією двох конвенцій - Конвенції про запобігання тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації і вимагає від РФ припинити фінансування незаконних збройних формувань на Донбасі і відновити діяльність Меджлісу в окупованому Криму.