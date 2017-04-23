На аукціоні у Великобританії за $230 тисяч продали шубу стюардеси з "Титаніка"

Шуба, яку носила стюардеса затонулого «Титаніка» Мейбл Беннетт, продана на аукціоні пам'яті «Титаніка», який проводиться у Henry Aldridge&Son у Британії за 181 тис. фунтів стерлінгів ($232 тис.),

Про це повідомляє Xinhua.

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Раніше повідомлялося, що експерти заявили про можливий продаж шуби за 80 тис. фунтів стерлінгів ($102 тис.) на даному аукціоні.

Беннетт схопила свою шубу, щоб накинути на нічну сорочку, коли до судна, яке зазнало лиха, прибули рятувальні шлюпки.

Стюардеса, яка працювала в першому класі «Титаніка», також носила цю шубу на борту судна Red Star Line SS Lapland, на якому транспортували живих пасажирів «Титаніка» в Британію.

Сім'я Беннетт продала шубу в 1999 році, після чого вона виставлялася в музеї в США.