У Польщі затримали австрійця за підозрою у скоєнні злочинів на Донбасі

У Польщі на прикордонному пункті "Дорогуськ-Ягодин" у ніч з 26 на 27 квітня прикордонники затримали 25-річного австрійця, підозрюваного в участі в незаконних збройних формуваннях на Донбасі, знущанні й убивстві українських військовополонених. Про це повідомляє 112, посилаючись на Onet.pl.

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"Іноземець розшукується за підозрою в участі у збройному конфлікті в східній частині України, де він, імовірно, вбивав поранених і полонених, в якості члена однієї з протиборчих груп", - заявив прес-секретар Надбужанського відділу Прикордонної служби Польщі Даріуш Сеницький.

Поки що австрієць залишається у розпорядженні польського правосуддя, його очікує процедура екстрадиції в Австрію.

Він підкреслив, що затримання стало можливим завдяки введенню посиленого контролю, здійснюваного на зовнішніх кордонах ЄС.

Сеницький також зазначив, що це перший випадок, коли на польсько-українському кордоні затримано підозрюваного в участі у незаконних збройних формуваннях на Донбасі.