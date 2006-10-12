Путін тисне на Бацьку

Російський державний оператор нафтопроводів «Транснефть» у жовтні-грудні 2006 року скоротить на 30% обсяг поставки нафти на захід по білоруській ділянці нафтопроводу «Дружба» й збільшить транзит через нафтопроводи України.

Про це пише сьогодні газета «Коммерсант-Украина».

У компанії «Транснефть» пояснюють це рішення розпорядженням Ростехнагляду. Тим часом, галузеві експерти вважають, що таким чином російська влада хоче натиснути на Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА в ході дискусії навколо цін на газ.

Віце-президент «Транснефти» Сергій ГРИГОР’ЄВ 11 жовтня повідомив, що Ростехнагляд видав нафтотранспортній компанії розпорядження знизити тиск у магістральному нафтопроводі «Дружба» на білоруській ділянці. «Ростехнагляд дав нам команду знизити тиск у зв`язку з продовженням обстеження дефектів, виявлених у результаті аварії (наприкінці липня – УНІАН), тому що у нас там, судячи з усього, не все гаразд», – сказав він.

«Транснефть» планує провести зустріч із представниками білоруського держконцерну «Белнефтехим» (управляє Мозирським і Новополоцьким НПЗ, основним акціонером яких є держава - УНІАН) із питання поставок нафти. «Ми з ними переговоримо, покажемо, що відбувається і як, а далі подивимося», – пояснив С.ГРИГОР’ЄВ .

«Навряд чи якісь дефекти трубопроводу стали реальною причиною такого рішення. На ділі може йтися про торг при обговоренні цін російського газу для Білорусі й можливості показати силу перед підготовлюваною приватизацією «Белтрансгаза», оцінка якого вже почалася», - цитує «Коммерсант-Украина» слова аналітика Альфа-банку Костянтина БАТУНІНА.