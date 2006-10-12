Журналістів заборонено переслідувати за наклеп

Публікації, які становлять суспільний інтерес, не повинні підпадати під законодавство про наклеп. Такого висновку дійшла Палата лордів, яка у Великобританії є вищою судовою інстанцією.

Як пише The Times, тепер з журналістів не можна буде стягнути компенсацію, якщо вони підійшли відповідально до своєї роботи, а оприлюднений ними матеріал становить суспільний інтерес. ЗМІ не можуть бути оштрафовані навіть у тому разі, якщо позивачам вдасться довести, що інформація не відповідає дійсності.

Таким чином Палата лордів розтлумачила літеру закону, розглядаючи апеляцію європейського підрозділу газети The Wall Street Journal на рішення Вищого суду (High Court), який задовольнив позов саудівського мільярдера Мухаммеда Джаміля (Mohammad Jameel). Спочатку Вищий суд, а потім і апеляційна інстанція, визнали обгрунтованою вимогу мільярдера, який просив оштрафувати газету на 40 тисяч фунтів (близько 70 тисяч доларів). Саме у таку суму позивач оцінив шкоду від оприлюдненої в 2002 році статті. У ній йшлося про те, що саудівська влада на вимогу Сполучених Штатів проводять перевірку рахунків банку, в якому зберігалися гроші сім`ї Джаміля. За даними видання, американці підозрювали банк у підтримці тероризму.

У рішенні Палати лордів зазначається, що ця стаття становить суспільний інтерес, а тому не підпадає під законодавство про наклеп.

Лента.ру