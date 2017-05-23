ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у Манчестері

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у британському Манчестері, унаслідок якого загинули 22 людини. Відповідне відео терористів було розміщено у соціальних мережах, передає ТАСС з посиланням на іракське інтернет-портал "Ахбар Ірак".

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Вибуховий пристрій спрацював за межами концертного залу - у фойє. Влада кваліфікувала подію як теракт.

Як повідомляв УНІАН, жертвами вибуху на критому стадіоні "Манчестер Арена" стали 22 людини, поранено - 59. Вибух пролунав близько 22:35 за місцевим часом одразу після завершення виступу американської поп-співачки Аріана Гранде. За свідченням очевидців, більшість глядачів були підлітками, а металошукачів на вході не було.