У мережі з'явився перший трейлер сьомого сезону "Гри престолів" (відео)
20:52, 24 травня 2017Світ
2931 0
Відео вже опубліковано на кількох офіційних майданчиках телеканалу HBO в мережі.
Гра престолів / скріншот
Телеканал HBO опублікував перший повноцінний трейлер сьомого сезону серіалу «Гра престолів».
У відео фігурують всі основні дійові особи серіалу. Також в ньому зображується те, що головний конфлікт розгорнеться між білими ходоками і драконами.Перша серія сезону вийде 16 липня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter