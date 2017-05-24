У мережі з'явився перший трейлер сьомого сезону "Гри престолів" (відео)

Відео вже опубліковано на кількох офіційних майданчиках телеканалу HBO в мережі.

Телеканал HBO опублікував перший повноцінний трейлер сьомого сезону серіалу «Гра престолів». У відео фігурують всі основні дійові особи серіалу. Також в ньому зображується те, що головний конфлікт розгорнеться між білими ходоками і драконами.Перша серія сезону вийде 16 липня.

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