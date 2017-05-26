У мережі з'явилося відео з місця розстрілу християн в Єгипті
18:28, 26 травня 2017Світ
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Кількість загиблих зросла до 35 осіб.
Автобуси прямували в монастир Святого Самуїла / @JoumanaGebara
У мережі розмістили відеозаписи з місця розстрілу автобуса з коптськими християнами біля єгипетського міста Ель-Мінья. Відео розміщено на YouTube.
Як повідомлялося, на півдні Єгипту в провінції Мінья невідомі обстріляли два автобуси з коптськими християнами. Автобуси прямували в монастир Святого Самуїла.
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На даний момент, як повідомляє міжарабський телеканал "Аль-Арабія", посилаючись на коптського чиновника, в результаті теракту загинули 35 осіб. У той же час інші ЗМІ повідомляють про 28 загиблих.
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