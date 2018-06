У Єгипті в результаті стрілянини загинули понад 20 коптських християн

На півдні Єгипту в провінції Мінья невідомі обстріляли два автобуси з коптськими християнами, 23 людини загинули. Про це повідомляє Independent з посиланням на єгипетське державне телебачення, передає Дождь.

Автобуси прямували в монастир Святого Самуїла.

NBC News з посиланням на заяву міністерства охорони здоров'я Єгипту повідомляє про 24 загиблих і 27 поранених.

BREAKING: Egypt’s Ministry of Health confirms 24 people killed, 27 injured in attack on bus carrying Coptic Christians visiting a monastery