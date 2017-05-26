У Єгипті в результаті стрілянини загинули понад 20 коптських християн

На півдні Єгипту в провінції Мінья невідомі обстріляли два автобуси з коптськими християнами, 23 людини загинули. Про це повідомляє Independent з посиланням на єгипетське державне телебачення, передає Дождь.

Автобуси прямували в монастир Святого Самуїла.

NBC News з посиланням на заяву міністерства охорони здоров'я Єгипту повідомляє про 24 загиблих і 27 поранених.

BREAKING: Egypt’s Ministry of Health confirms 24 people killed, 27 injured in attack on bus carrying Coptic Christians visiting a monastery — NBC News (@NBCNews) May 26, 2017

Fox News повідомляє з посиланням на державне телебачення Єгипту, що, зі слів очевидців, нападників було 10 чоловік, вони були одягнені у військову форму.

Жодна організація поки не взяла на себе відповідальність за напад, але коптські християни стали однією з основних цілей «Ісламської держави», зазначає телеканал.

В Єгипті діє режим надзвичайного стану. Його ввели після подвійного теракту в двох християнських церквах в єгипетських містах Танта і Олександрія 9 квітня. Тоді загинули 30 осіб, близько 50 постраждали.

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Терористична організація «Ісламська держава» пізніше заявила про причетність до атак.

Коптські християни становлять 10% 91-мільйонного населення Єгипту.