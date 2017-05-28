У США пустили з молотка літак Елвіса Преслі

На аукціоні в Каліфорнії був проданий літак, що належав співакові Елвісу Преслі. Покупець віддав за нього 430 тисяч доларів, повідомляє РБК.

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"Авіалайнер Lockheed JetStar, випущений в 1962 році, 35 років залишався на злітно-посадковій смузі аеродрому в штаті Нью-Мексико. Опис літака наводиться на сайті аукціонного дому GWS. Фюзеляж літак пофарбований у червоний колір. Усередині знаходяться сидіння, оббиті червоним оксамитом, килимова доріжка та предмети обстановки, виконані з дерева. Дизайн літака був спроектований у відповідності з персональними вимогами співака. При цьому літаку, що продається, відсутні двигуни, а кабіна потребує відновлення", - йдеться в повідомленні.

На початку аукціону, ціна літака оцінювалася від 2 до 3,5 мільйонів доларів, проте в ході торгів була знижена в кілька разів. Ім'я нового власника та його плани щодо літака не розкриваються.

У травні 2016 року в США на аукціоні за 334 тисячі доларів була продана гітара Елвіса Gibson Dove 1969. Крім того, в ході аукціону з молотка пішли також шкіряний піджак Елвіса (50 тисяч доларів) та його перше піаніно (140 тисяч доларів).