Естонія має намір збудувати власну АЕС

Уряд Естонії у четвер схвалив програму будівництва власної АЕС до 2023 року, повідомила прес-служба уряду.

Кабінет міністрів розглянув і схвалив два великі документи, що передбачають будівництво АЕС: програми розвитку енергетичного і електричного господарств, які встановлюють політико-енергетичні цілі держави до 2020 і 2018 років відповідно.

На виконання програми розвитку енергетичного господарства державі буде потрібно приблизно 32 мільярди крон (2 мільярди євро), а програми розвитку електричного господарства приблизно 17,5 мільярдів крон (1,1 мільярд євро). Діяльність, передбачена програмами розвитку, фінансуватиметься з держбюджету і бюджету енергетичних підприємств.

Окрім будівництва власної АЕС, планується до 2014 року розширити виробництво електричної і теплової енергії з нинішніх 200 МВт до 300 МВт, а до кінця 2015 року додатково модернізувати два блоки Нарвських електростанцій до загальної потужності 600 МВт. Також слід збільшити потужність вітряних електростанцій 900 МВт, включаючи необхідні резервні потужності.

Програма розвитку енергетики передбачає значне зниження сланцевої енергії в загальному об`ємі виробництва енергії з нинішніх 60% до 30%.

Планується приєднання Естонію до внутрішнього ринку електроенергії і природного газу Європейського Союзу. Також намічено не пізніше 2018 р. прокласти, додатково до вже побудованого в 2006 р. електрокабеля між Естонією і Фінляндією Estlink1, другий кабель Estlink 2.

РІА "Новости"