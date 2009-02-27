Боїнг, що розбився в Амстердамі, мав проблеми за кілька днів до польоту

Боїнг 737-800, що розбився в Амстердамі 25 лютого, мав технічні проблеми за кілька днів до польоту.

Про це повідомляє бельгійська газета “Le Soir”.

За даними видання, на початку цього тижня, у понеділок, 23 лютого, літак було знято з планового рейсу до Мадриду після скарги пілота на проблеми з основним пілотажно-навігаційним індикатором. Турецька авіакомпанія, якій належав літак, Turkish Airlines заявила, що проблемний прилад було замінено, після чого літак здійснив ще 8 рейсів без будь-яких проблем.

Також у літаку 28 жовтня 2008 року було замінено лівий закрилок Крюгера. Ці закрилки відповідають за збільшення підйомної сили літака при зльоті та за гальмування при посадці.

Видання також повідомляє, що слідчі поки не виділяють основну гіпотезу щодо можливих причин падіння літака за три кілометри від аеропорту Схіпхол. Літак після падіння розвалився на три частини, однак не було ані вибуху, ані пожежі.

Тим часом співробітники Бюро розслідувань та аналізу в Парижі почали вивчати “чорні” скриньки літака. Перші висновки можуть бути готовими не раніше ніж за кілька тижнів. Однак офіційні результати, очевидно, з’являться не раніше ніж за рік, зазначає “Le Soir”.

Загалом на борту літака перебувало 135 пасажирів, 9 з яких загинули внаслідок падіння, серед них 5 громадян Туреччини та 4 США. 63 особи продовжують перебувати у лікарнях.