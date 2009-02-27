У Росії комунальних боржників лякатимуть Валуєвим (фото)

Російські комунальні служби в умовах кризи неплатежів вирішили творчо підійти до питання повернення заборгованостей. З 1 березня ВАТ "Російські комунальні системи" (РКС) запускає акцію "Комунальна весна", в рамках якої боксер Микола Валуєв підтягуватиме платіжну дисципліну російських громадян.

У декількох російських містах встановлять рекламні щити, на яких буде зображений усміхнений боксер-важкоатлет зростом 213 см з букетом пролісків, повідомляє Санкт-Петербург.ру.

"Ідея запросити Валуєва була пов`язана з тим, що треба якось боротися з боржниками, а реальних механізмів дії на них немає, - прокоментувала ситуацію представник РКС Людмила Воробйова, - людей лякають виселенням, але це не допомагає".

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