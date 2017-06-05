У понеділок, 5 червня, Чорногорія офіційно стала 29-м членом НАТО. Про це повідомляє ТСН з посиланням на Foreign Brief.

У середу, 7 червня, у Брюсселі відбудеться церемонію підняття прапора країни.

Утім сьогодні, 5 червня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг разом із заступником держсекретаря США з політичних питань Томасом Шенноном візьмуть участь у церемонії передачі у державному департаменті США у присутності прем'єр-міністра Чорногорії Душко Марковича документа про вступ до альянсу цієї балканської республіки.

Також президент Чорногорії Філіп Вуянович проведе прес-конференцію разом з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Зазначимо, що для Чорногорії виділений найменший річний військовий бюджет серед країн-членів НАТО - 60 млн доларів.

"Ця сума не змінить ситуацію для Альянсу, однак цілком може мати серйозні наслідки для самої країни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, проти вступу країни у НАТО виступала Росія. Крім того, МЗС Чорногорії заявило про відкрите втручання Росії у політику країни щодо НАТО.

Наприкінці травня місцеві ЗМІ Чорногорії із посиланням на власні джерела повідомили про те, що РФ заборонила в'їзд прем'єру та спікеру парламенту Чорногорії.

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Росія внесла у санкційний список 70 людей, у тому числі чинного прем'єра Душко Марковича, екс-прем'єра Міло Джукановича, спікера чорногорського парламенту Івана Брайовича та 46 депутатів, які голосували за приєднання Чорногорії до НАТО.