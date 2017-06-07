У Туреччині затримали голову місцевого відділення Amnesty International

Юрист Танер Кіліч з турецького представництва Amnesty International був затриманий правоохоронними органами у власному будинку о 6 ранку за місцевим часом, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Його підозрюють в причетності до угруповання проповідника Фетхуллаха Гюлена. Останнього Анкара звинувачує у спробі організації державного перевороту.

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Окрім Кіліча були затримані ще 22 юристи, які працювали в Ізмірі.

В Amnesty International засудили затримання свого представника. «Танер Кіліч довгий час захищав свободи, які тепер намагаються розтоптати», - йдеться в офіційній заяві організації.

Кіліч очолив турецький підрозділ Amnesty International у 2014 році. Він не раз критикував нинішній уряд країни. При цьому правозахисна організація визнала, що поки немає підстав говорити про те, що затримання Килича є ударом по самій Amnesty.

Як повідомляв УНІАН,озброєний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. На ранок турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.

В організації спроби перевороту влада звинувачує релігійного проповідника Фетхуллаха Гюлена.

Гюлен свою провину заперечує і каже, що непричетний до перевороту. Влада Туреччини вимагає від США видати їм проповідника.

Після спроби перевороту в Туреччині, яку влаштували військові в липні 2016 року, були заарештовані близько 32 тисячі чоловік, сотні чиновників були звільнені.