Особисті речі легендарної Одрі Хепберн продадуть на аукціоні

Особисті речі та фотографії з приватного архіву актриси Одрі Хепберн будуть продані восени на торгах, організованих аукціонним будинком Сhristie's, повідомляє DT.UA з посиланням на WWD. Зокрема, на аукціон будуть виставлені сукня, створена для актриси дизайнером Юбером де Живанши, тренч Burberry, створені під стиль Хепберн балетки, а також сценарії до картин "Сніданок у Тіффані" і "Шарада".

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