Кількість жертв на затонулому в Колумбії судні з туристами зросла до дев'яти

Дев'ять людей загинули і 28 оголошені зниклими без вісті після того, як прогулянкове туристичне судно затонуло в Колумбії.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на місцеву владу.

Усього на борту судна El Almirante перебувало близько 170 осіб.

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Як повідомляв УНІАН, корабель затонув у водосховищі Пеньоль поруч із містом Гуатапе. У рятувальній операції беруть участь вертольоти ВПС і пожежники з найближчих міст.

Як тільки судно пішло на дно, до нього попрямували інші туристичні суда, завдяки яким вдалося врятувати більшість пасажирів.

Туристи, які вижили під час аварії розповіли місцевим ЗМІ, що судно El Almirante було перевантажено, і ні у кого з пасажирів не було рятувальних жилетів