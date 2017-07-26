У Південній Африці бегемот забрів на заправку (відео)

У ПАР бегемот забрів на автозаправку. Інцидент стався в містечку Сент-Люсія. Один з відвідувачів, який заїхав на заправку, щоб купити їжу та напої, зняв на камеру мобільного телефону несподіваного гостя. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На кадрах видно, як тварина спокійно прогулювалася багатолюдном місцем, чим сильно налякала водіїв. Побачивши бегемота, усі відвідувачі заправки розбіглися.

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Потім дика тварина розташувалася на галявині біля одного з будинків. Гіпопотам хоча з вигляду і здається абсолютно невинним, насправді вкрай небезпечний. Після прогулянки бегемота повернули у дику природу.