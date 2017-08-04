У Дубаї загорівся 79-поверховий хмарочос (відео)

У 79-поверховому хмарочосі Dubai Marina Torch в Дубаї сталася пожежа, повідомляє Daily Mail.

За даними офісу цивільної оборони Дубая, люди, які перебували в будівлі були евакуйовані. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Читайте такожНа Гаваях загорівся 36-поверховий будинок, є жертви (фото, відео)

На відеозаписах, опублікованих у соціальних мережах, видно, що вогонь охопив одну сторону будівлі. Причина загоряння поки невідома.

Хмарочос налічує 79 поверхів. У 2015 році в ньому вже спалахувала пожежа.

Побудований в Дубаї в 2011 році, хмарочос був визнаний найвищим житловим будинком у світі. В ньому розташовується 676 квартир.

Свідки повідомляють про те, що пожежа почалася з верхніх поверхів будівлі, передає Gulf News.

Представник поліції заявив, що "велика пожежа" почалася на 9-му поверсі, в даний час пожежа локалізована. Прес-служба уряду Дубая повідомила, що постраждалих в результаті інциденту немає.

Як розповіли Gulf News очевидці, прилеглі до вежі вулиці заповнені димом, біля будівлі безліч уламків.

Пізніше служба цивільної оборони повідомила в Twitter про те, що пожежа в будівлі ліквідована. "Поки інформації про постраждалих не надходило", - сказано в повідомленні. Пожежу було локалізовано о 3:00 за місцевим часом.