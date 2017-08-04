У Дубаї загорівся 79-поверховий хмарочос (відео)
Хмарочос налічує 79 поверхів, і в 2015 році він уже горів.
У 79-поверховому хмарочосі Dubai Marina Torch в Дубаї сталася пожежа, повідомляє Daily Mail.
За даними офісу цивільної оборони Дубая, люди, які перебували в будівлі були евакуйовані. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
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На відеозаписах, опублікованих у соціальних мережах, видно, що вогонь охопив одну сторону будівлі. Причина загоряння поки невідома.
Хмарочос налічує 79 поверхів. У 2015 році в ньому вже спалахувала пожежа.
Побудований в Дубаї в 2011 році, хмарочос був визнаний найвищим житловим будинком у світі. В ньому розташовується 676 квартир.
#torchtower#dubai hope everybody in the building got out safely pic.twitter.com/mIqJ3pK1Mf— Hilda (@dhuyanik) August 3, 2017
Свідки повідомляють про те, що пожежа почалася з верхніх поверхів будівлі, передає Gulf News.
Представник поліції заявив, що "велика пожежа" почалася на 9-му поверсі, в даний час пожежа локалізована. Прес-служба уряду Дубая повідомила, що постраждалих в результаті інциденту немає.
Як розповіли Gulf News очевидці, прилеглі до вежі вулиці заповнені димом, біля будівлі безліч уламків.
Пізніше служба цивільної оборони повідомила в Twitter про те, що пожежа в будівлі ліквідована. "Поки інформації про постраждалих не надходило", - сказано в повідомленні. Пожежу було локалізовано о 3:00 за місцевим часом.
الدفاع المدني في دبي يعلن السيطرة على الحريق في برج الشعلة وبدء عملية تبريد البرج pic.twitter.com/ZSGjnVA8DL— Dubai Media Office@DXBMediaOffice) August 3, 2017